Anhänger aus allen Parteien für Offenhaltung von Tegel

Dreieinhalb Monate vor dem Volksentscheid findet die Offenhaltung des alten Flughafens Tegel einer Umfrage zufolge unter den Anhängern aller großen Berliner Parteien eine Mehrheit. Vor allem die FDP hat Tegel-Fans, aber auch 55 Prozent der Linken- und 56 Prozent der Grünen-Anhänger wollen den Innenstadt-Flughafen behalten. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Berlin-Trend von Infratest Dimap im Auftrag von «Berliner Morgenpost» und rbb-Abendschau hervor.

Der rot-rot-grüne Senat dagegen will, dass Tegel geschlossen wird, wenn der neue Hauptstadtflughafen in Betrieb geht. Am Tag der Bundestagswahl, am 24. September, können die Berliner in einem Volksentscheid darüber abstimmen.