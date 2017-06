dpa

Füchse Berlin wollen in Minden Platz vier verteidigen

Die Füchse Berlin rechnen im Rennen um einen Champions-League-Startplatz in der Handball-Bundesliga nicht mehr mit einem möglichen Ausrutscher des THW Kiel. «Für Platz drei wird es nicht mehr reichen», sagte Berlins Nationalspieler Paul Drux vor dem vorletzten Saisonspiel beim Tabellenzwölften GWD Minden (17.15 Uhr) am Montag. Zumindest Platz vier wollen die Füchse aber absichern. «Das haben wir uns so hart erarbeitet. Wir stehen konstant auf diesem Platz und deshalb haben wir ihn auch verdient.»

Nach der Heimniederlage gegen den VfL Gummersbach liegen die Füchse zwei Zähler hinter dem Dritten Kiel und sind punktgleich mit Verfolger SC Magdeburg. Auch Platz fünf berechtigt noch zum Start im EHF-Pokal.

Das Team von Trainer Velimir Petkovic will Wiedergutmachung für die enttäuschende Vorstellung am Mittwoch betreiben. «Wir wollen das besser machen und versuchen diese katastrophale Leistung mit zwei Auswärtssiegen wieder gut zu machen», kündigte Drux an. Die Füchse beenden die Spielzeit am 10. Juni beim SC DHfK Leipzig.

Der sportliche Leiter der Füchse, Volker Zerbe, fordert höchste Konzentration. «Wir müssen noch einmal den Kampf annehmen und alle Reserven mobilisieren», sagt er. Zuletzt waren dem Füchse-Team die Strapazen der langen Saison anzumerken. «Wir sind platt. Das ist Fakt. Aber das darf keine Ausrede sein», sagte Drux.

Trainer Petkovic kann in Minden voraussichtlich wieder auf die angeschlagenen Petar Nenadic und Steffen Fäth setzen. Ob Rechtsaußen Mattias Zachrisson nach seinen Hüftproblemen mitwirken kann, wird kurzfristig entschieden.

