56 offene Denkmäler zum Mühlentag in Brandenburg

Mühlen gehören zu Brandenburg. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Hunderte von ihnen. Heute sind es deutlich weniger - doch die Faszination für die technischen Denkmäler hält an.

Potsdam (dpa/bb) - Ob mit Wind, Wasser oder Dampfkraft: 56 Mühlen öffnen am Pfingstmontag (5. Juni) in Brandenburg zum Mühlentag für Besucher ihre Türen. Bundesweit beteiligen sich 1000 Mühlen an der Aktion - viele davon sind noch in Betrieb. Die Zentrale Eröffnungsfeier des 24. Deutschen Mühlentages ist in Thüringen im Altenburger Land an der Bockwindmühle in Lumpzig.