BUND demonstriert vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor

Aktivisten des BUND haben am Donnerstagnachmittag vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor für mehr Klimaschutz demonstriert. Anlass war die erwartete Ankündigung der US-Regierung, sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen, wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz am Donnerstag mitteilte. Demnach fordert der BUND zugleich eine verstärkte Klimaschutzpolitik von Deutschland und der EU. Die rund 20 Aktivisten hielten Transparente mit der Aufschrift «Klima retten!» sowie «Klima schützen! Trump trotzen!» in die Luft. «Wir hoffen, dass es nun auch in anderen Städten in Europa Proteste geben wird», sagte BUND-Pressesprecher Rüdiger Rosenthal.

