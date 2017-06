dpa

Olympia-Turner Toba gibt Comeback am Pferd

Das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin ist um eine Attraktion reicher. Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss in Rio de Janeiro und drei Knie-Operationen wird Olympia-Turner Andreas Toba wieder an ein Turngerät gehen. Wie sein Management am Donnerstag mitteilte, nimmt der Hannoveraner aber nicht an den deutschen Meisterschaften teil, um seinen Titel im Mehrkampf zu verteidigen. Toba wird aber schon zur Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor am Samstag an seinem Lieblingsgerät Pauschenpferd turnen.

«Für einen Start bei den Meisterschaften war die Trainingszeit einfach zu kurz», hatte Toba zuvor schon angedeutet. Als er nach dem Kreuzbandriss schon auf dem Weg zu alter Form war, hatte ihn im Februar ein Meniskusriss erneut zurückgeworfen. Eine bakterielle Entzündung verlängerte im Anschluss den Heilungsprozess.

Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro hatte Toba nach seinem Kreuzbandriss am Boden trotz Schmerzen am Pauschenpferd weitergeturnt und dem deutschen Team so den Finaleinzug ermöglicht. Für seinen Kampfgeist wurde er anschließend mit zahlreichen Ehrungen bedacht und in den Medien oft als «Held» gefeiert.

