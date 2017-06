dpa

Union Berlin stellt Stadionplanungen am 20. Juni vor

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will in knapp drei Wochen seine Pläne für den Ausbau des Stadions An der Alten Försterei vorstellen. Die Köpenicker luden am Donnerstag zur Präsentation der Ergebnisse am 20. Juni in der Spielstätte ein. Club-Präsident Dirk Zingler und Dirk Thieme, Vorstandsvorsitzender der Stadionbetriebs AG, werden dabei sein. Das Stadion fasst derzeit 22 012 Zuschauer.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen