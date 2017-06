dpa

Mädchen nach Sturz in glühende Holzkohle außer Lebensgefahr

Nach dem Sturz einer Dreijährigen in ein offenes Holzkohlefeuer in einer Kindertagesstätte in Luckenwalde (Teltow-Fläming) ist das Kind außer Lebensgefahr. Das Mädchen liege mit Verbrennungen stationär im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vorfall hatte sich am Donnerstagvormittag bei einem Indianerfest der Kita ereignet. An der kleinen Feuerstelle auf einer Freifläche hatten die Mädchen und Jungen unter Aufsicht von Erziehern Stockbrot und Würstchen gebraten.

Die Polizei ging zunächst von einem tragischen Unfall aus. Es werde zugleich aber geprüft, ob die Betreuer ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Dabei sei auch das Amt für Arbeitsschutz beteiligt, teilte die Polizei weiter mit.

