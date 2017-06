Eisschnelllauf-Weltmeistertrainer Schubert: Ruhestand

Thomas Schubert, der frühere Erfolgs-Bundestrainer der deutschen Eisschnellläufer, geht in den Ruhestand. Der 65-Jährige, der Jenny Wolf und Monique Garbrecht-Enfeldt zu Weltmeistertiteln und zu Olympia-Medaillen im Sprint führte, hat aber seine Schlittschuhe in Berlin noch nicht für immer in die Ecke gestellt.

«Ich bin jetzt offiziell Rentner und mache die nächsten drei Wochen total auf Ruhestand mit Kochkurs und Gartenarbeiten», sagte Schubert am Donnerstag. Als Teilzeittrainer bleibt er aber in Bereitschaft, «dass unsere Sportler bald wieder mehr auf den Podesten internationaler Meisterschaften zu sehen sind».

Zu seinen Schützlingen gehörten auch der Olympia-Fünfte Samuel Schwarz, Monique Angermüller und Team-Olympiasiegerin Katrin Mattscherodt. Die 1500-Meter-Olympiasiegerin von Albertville, Jacqueline Börner, ist seit 2004 Schuberts Ehefrau. Der legt allerdings Wert darauf: «Wir haben uns erst lange nach Jacquelines Karriere lieben gelernt. Es war nicht die übliche Trainer-Athletin- Beziehung.»

Quelle: dpa

