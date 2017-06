Tierschutzbeauftragte Diana Plange nimmt im Juni Arbeit auf

Der Tierschutz in Berlin wird eine hauptamtliche Aufgabe. Diana Plange, Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik, tritt am 12. Juni die neue Stelle der Tierschutzbeauftragten an, wie Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag mitteilte. Plange folgt damit auf Horst Spielmann, der seit Ende 2012 ehrenamtlich für den Tierschutz in der Hauptstadt zuständig ist. Spielmann werde zum Monatsende in den Ruhestand verabschiedet, teilte die Verwaltung weiter mit.

Diana Plange war laut Angaben zuletzt im Veterinäramt Spandau für Tierschutz zuständig, bis 2002 arbeitete sie als praktische Tierärztin. Als Sachverständige nahm sie sich Tierschutzrechtsfällen in der Landwirtschaft an. «Für Tierschutzorganisationen und Bürgerinnen und Bürger schaffen wir so eine Ansprechpartnerin und eine beratende Stimme in allen Fragen des Tierschutzes», erklärte Behrendt. Die hauptamtliche Besetzung des Amts hatte sich Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag vorgenommen, um den Tierschutz zu stärken.

