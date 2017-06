dpa

Tankred Dorst mit 91 Jahren gestorben

Der in Thüringen geborene Schriftsteller Tankred Dorst ist am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag mit.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 11:30 Uhr

