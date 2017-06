dpa

Berliner Polizei bereitet sich auf Turnfest vor

Die Berliner Polizei bereitet sich auf das bevorstehende Internationale Deutsche Turnfest mit hunderttausenden Besuchern vor. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hätten «die Sicherheitsvorkehrungen bereits einen hohen Standard», sagte ein Polizeisprecher. Die Vorkehrungen würden jedoch während des Events gegebenenfalls an die aktuelle Lage angepasst. Weitere Details zur Sicherheit während der Veranstaltung vom 3. bis zum 10. Juni sollen in einer Pressekonferenz der Senatsinnenverwaltung am Freitag genannt werden.

Polizei, medizinisches Hilfspersonal und Feuerwehr stünden zur Eröffnung in Bereitschaft, sagte der Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB), Alfons Hölzl, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. So werde es eine Bewachung der Schulen geben, in denen ein Großteil der Teilnehmer in Berlin untergebracht ist. Und auch für die Stadiongala mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Olympiastadion werden laut Veranstalter erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Der Festzug und die Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor am 3. Juni sind Hölzl zufolge komplett abgesperrt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 08:10 Uhr

