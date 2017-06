Geldautomat im U-Bahnhof Moritzplatz gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten im U-Bahnhof Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg gesprengt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.00 Uhr informiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Automat brannte aus. Der Bahnhof war am frühen Morgen für eine Weile gesperrt. Im Berufsverkehr hielten die Züge aber wieder an der Station. Das Motiv der Täter war zunächst unklar. Es könne sich sowohl um einen versuchten Raub als auch um Vandalismus handeln. Ermittler der Kriminalpolizei sicherten Spuren.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

