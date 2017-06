Zweijährige von Auto angefahren: Schwer verletzt

Ein zweijähriges Mädchen ist in Berlin-Charlottenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Es war am frühen Mittwochabend plötzlich auf die Fahrbahn der Hofackerzeile gelaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 22-jährige Autofahrerin bremste zwar sofort, erfasste das Mädchen aber trotzdem. Das Kind, das mit seiner Oma unterwegs war, kam in eine Klinik.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

