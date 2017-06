Karneval der Kulturen tanzt durch Berlin

Opulente Kostüme, afrikanische Trommeln und heiße Rhythmen: Am Pfingstwochenende zieht der Karneval der Kulturen durch Berlin. Diesmal mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen - und Hilfe des Senats.

Berlin (dpa/bb) - Von Balkan-Beats bis Samba-Rhythmen: Am Pfingstwochenende wird es in Berlin wieder laut und bunt - der Karneval der Kulturen zieht durch die Stadt. Mit dem traditionellen Straßenumzug, bestehend aus 63 Gruppen Tänzer und Akrobaten aus unterschiedlichen Ländern, stellt die Hauptstadt einmal mehr ihre kulturelle Vielfalt unter Beweis. Das Spektakel, zu dem auch ein viertägiges Straßenfest mit Konzerten und Ständen gehört, lockt jedes Jahr mehr als eine Million Besucher an.