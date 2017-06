Wohnungsbrand in Cottbus: Ein Toter

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Cottbus stirbt ein Mann. Wegen der Löscharbeiten ist der Straßenbahnverkehr stark eingeschränkt.

Cottbus (dpa/bb) - Bei einem Wohnungsbrand in Cottbus ist ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte. Die Löscharbeiten legten am Donnerstagmorgen für vier Stunden den gesamten Straßenbahnverkehr in der Stadt lahm. Da der Strom für die Oberleitung bis zum Bereich Bonnaskenplatz abgeschaltet werden musste, konnten die Bahnen den Betriebshof am Morgen zunächst nicht verlassen. Am Vormittag gab es auf zwei Linien noch Beeinträchtigungen.