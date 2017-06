Die Straßenbahnen in Cottbus fahren wieder. Das teilte eine Sprecherin der Cottbusverkehr GmbH mit. Ein Feuerwehreinsatz hatte den Tramverkehr am Donnerstagmorgen für gut vier Stunden lahmgelegt: Da der Strom für die Oberleitung bis zum Bereich Bonnaskenplatz abgeschaltet werden musste, konnten die Bahnen den Betriebshof nicht verlassen. Gegen 7.00 Uhr wurde der Strom wieder zugeschaltet, sagte die Sprecherin. Es dauere allerdings noch etwa eine Stunde, bis alles wieder nach Plan fahre.

Bei dem Brand in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohnhaus in der Karlstraße war ein Mensch gestorben.