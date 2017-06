dpa

Castorf führt zum letzten Mal Regie an der Volksbühne

Der scheidende Intendant Frank Castorf zeigt heute seine letzte Inszenierung an der Berliner Volksbühne. Zum Abschluss seiner 25-jährigen Zeit als Chef des Theaters wendet er sich noch einmal seinem Lieblingsautor Fjodor M. Dostojewski (1821-1881) zu. Dessen Erzählung «Ein schwaches Herz» steht im Zentrum der mit Volksbühnen-Stars wie Kathrin Angerer, Jeanne Balibar, Frank Büttner und Sir Henry prominent besetzten Aufführung. Castorfs Intendanz endet im Sommer mit dem Antritt von Chris Dercon als neuem Leiter des Theaters. Castorf wird in Zukunft als freischaffender Regisseur arbeiten. Geplant sind etwa regelmäßige Inszenierungen am Berliner Ensemble unter dem neuen Intendanten Oliver Reese.

