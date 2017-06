Tausende Schüler machen Mathe-Abi neu

Zahlreiche Schüler in Brandenburg haben in der Abi-Prüfung Aufgaben erhalten, die gar nicht Thema des Unterrichts waren. Jetzt stellt sich heraus: Viele Schulen im Land versäumten Fortbildungen für die Lehrer.

Potsdam (dpa/bb) - Die Pannen bei den Abi-Prüfungen in Brandenburg sind offensichtlich auch auf eine mangelnde Fortbildung der Lehrer zurückzuführen. Rund 30 Prozent der Schulen hätten Mathematiklehrer nicht zu vorgeschriebenen Fortbildungen zum Rahmenlehrplan geschickt, teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Donnerstag mit.