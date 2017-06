Fast 2600 Brandenburger Schüler wiederholen Mathe-Abi

Rund 2580 Schüler in Brandenburg werden am 12. Juni wegen Pannen in der Schulverwaltung ihre Mathe-Abiturprüfung nachschreiben. Damit machen rund 42 Prozent der Schüler von dieser Möglichkeit Gebrauch, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen gab es Missverständnisse, welchen Stoff die Lehrer im Mathematik-Unterricht ihren Schülern beibringen mussten. Dadurch gab es im Abitur Fragen, die gar nicht im Unterricht behandelt worden waren.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

