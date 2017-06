Bundestag will erneut Einheitsdenkmal auf den Weg bringen

Der Bundestag will das vom Haushaltsausschuss gestoppte Einheitsdenkmal wieder auf den Weg bringen. Zur Plenardebatte heute liegt ein Antrag von Union und SPD vor, der eine Einweihung möglichst zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Jahr 2019 fordert. Das Denkmal soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern.

Im vergangenen Jahr hatte der Haushaltsausschuss das umstrittene Projekt überraschend gestoppt. Als Begründung wurde eine Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro genannt. Jetzt fordern die beiden Regierungsfraktionen, die früheren Bundestagsbeschlüsse zum Bau des Denkmals «konsequent» umzusetzen.

Das Parlament hatte schon 2007 und 2008 entschieden, in der Mitte Berlins an die Deutsche Einheit zu erinnern. Als Standort wurde der Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals vor dem Schloss festgelegt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Juni 2017 02:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen