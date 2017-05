Füchse verlieren gegen Gummersbach

Die Füchse Berlin haben ihr letztes Heimspiel der Saison verloren und nur noch theoretische Chancen auf den Champions-League-Startplatz drei. Die Berliner unterlagen am Mittwochabend dem VfL Gummersbach verdient mit 27:28 (15:19). Vor 8244 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle spielten die Füchse vor allem in der ersten Hälfte unter Normalform. Hans Lindberg mit acht und Sven Fäth mit sechs Toren konnten als beste Berliner Schützen die Niederlage nicht verhindern.

Die Füchse starteten schwach. Zu keiner Zeit fanden die Berliner zu ihrem Spiel. Vor allem die sonst solide Abwehr wies beängstigende Lücken auf. Beim Stand von 7:10 nahm Trainer Velimir Petkovic die erste Auszeit (19.). Der erhoffte Besserungs-Effekt blieb indes aus. Mit unfassbaren Fehlern luden die Gastgeber die Gummersbacher ein ums andere Mal zu Gegenstößen ein. Die Fans verabschiedeten die Füchse-Spieler beim Stand von 15:19 mit Pfiffen in die Pause.

Mit Petr Stochl im Tor und viel Schwung kamen die Füchse aus der Kabine. Der Tscheche zeigte einige gute Paraden, und auch die Deckung stand nun besser. Die Berliner kamen immer wieder bis auf einen Treffern an den VfL ran, doch die Chance zum Ausgleich vergaben sie mehrfach.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen