Bundesliga-Rückzug der Volleyball-Frauen des KSC

Die Volleyball-Frauen des Köpenicker SC ziehen sich nach einem Bericht der «Berliner Morgenpost» aus der Bundesliga zurück. «Wir haben uns entschieden, die Meldung für die erste Liga zurückzuziehen», sagte Catrin Peters, Geschäftsführerin der Spielbetriebs GmbH. Nach ihren Angaben fehlen 80 000 Euro, um in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen zu können. «So können wir das Abenteuer nicht eingehen, das finanzielle Risiko ist einfach zu hoch», erklärte Peters. Das Team war in der abgelaufenen Spielzeit als Neunter der Hauptrunde in den Pre-Playoffs am Tabellenachten Ladies in Black Aachen gescheitert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

