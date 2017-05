dpa

Füchse verlängern Verträge mit Gojun und Struck

Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat die Verträge von Linksaußen Kevin Struck und Abwehrchef Jakov Gojun langfristig verlängert. «Ich will mit diesem tollen Team, in dieser tollen Halle und mit unserer grandiosen Stimmung Champions League in Berlin spielen», sagte Gojun, der bis 20121 unterschrieb. Youngster Struck bleibt mindestens noch ein Jahr länger, wie die Füchse am Mittwoch mitteilten.

