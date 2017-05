Neun Prozent der Belegschaft im Bahnwerk müssen gehen

Der vorläufige Insolvenzverwalter kämpft um den Erhalt des Eisenbahnwerks Eberswalde. Eine Werksübernahme durch einen neuen Investor sei nicht ausgeschlossen. Dennoch fallen Stellen weg.

Eberswalde/Templin (dpa/bb) - Der Betrieb im zahlungsunfähigen Eisenbahnwerk Eberswalde (EBW) kann weitergehen. Für diesen Schritt seien jedoch Entlassungen notwendig, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter am Mittwoch mit. Insgesamt 15 Stellen sollten zum 1. Juni gestrichen werden. Das seien in etwa neun Prozent der Mitarbeiter. Die weitere Belegschaft arbeite in den drei bestehenden Produktionseinheiten weiter oder befinde sich in Qualifizierungsmaßnahmen. Hierfür sei mit dem Betriebsrat ein Sozialplan ausgehandelt worden.