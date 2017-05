dpa

Insolvenzverwalter: Entlassungen im Bahnwerk nötig

Der Betrieb im zahlungsunfähigen Eisenbahnwerk Eberswalde (EBW) kann weitergehen. Für diesen Schritt seien jedoch Entlassungen notwendig, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter am Mittwoch mit. Insgesamt 15 Stellen sollten zum 1. Juni gestrichen werden. Die weitere Belegschaft arbeite in den drei bestehenden Produktionseinheiten weiter oder befinde sich in Qualifizierungsmaßnahmen, hieß es. Hierfür sei mit dem Betriebsrat ein Sozialplan ausgehandelt worden.

Der vorläufige Insolvenzverwalter wurde Anfang April vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) bestellt. Bis Ende Juni - bis zur Entscheidung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens - soll er die finanzielle Situation begutachten. Die EBW-Geschäftsführung hatte im März einen Insolvenzantrag gestellt, weil der Betrieb einen Liquiditätsengpass zu verzeichnen habe. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 18:10 Uhr

Quelle: dpa

