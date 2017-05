CDU fordert Berlins Zustimmung für Bund-Länder-Finanzpakt

Die CDU hat den rot-rot-grünen Berliner Senat aufgefordert, dem neuen Bund-Länder-Finanzpakt im Bundesrat zuzustimmen. Alles andere würde Berlin massiv schaden, erklärte CDU-Fraktionschef Florian Graf am Mittwoch mit Blick auf einen Koalitionszwist bei dem Thema. Die Hauptstadt profitiere stark von der Neuregelung, so Graf. «Die Interessen des Landes müssen immer über jenen der Parteipolitik stehen.»

Die Abstimmung in der Länderkammer ist für Freitag geplant. Während SPD und Grüne in Berlin Ja sagen wollen, ist die Linke gegen den Kompromiss. Denn Teil des Pakets zum Finanzpakt ist auch eine neue Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und Bundesstraßen. Und diese, befürchtet die Linke, könne in Zukunft ebenso wie Autobahnen selbst privatisiert werden. Dies soll zwar verfassungsrechtlich ausgeschlossen werden, doch sieht die Linke noch Hintertürchen.

Sollten die drei Regierungspartner nicht zu einer Linie finden, müsste sich Berlin im Bundesrat enthalten - was im Grunde einer Gegenstimme gleichkommt. Aus Koalitionskreisen hieß es am Mittwoch, dazu liefen Gespräche, es gebe noch keine Entscheidung. Erwartet wird, dass das Paket sowohl am Donnerstag im Bundestag als auch am Freitag im Bundesrat auf eine satte Zwei-Drittel-Mehrheit kommt.