Kinder missbraucht: Polizei sucht mit Foto nach Täter

Mit einem Foto sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der Kinder sexuell missbraucht haben soll. Der 53-Jährige ist bereits seit sieben Jahren auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Er sei passionierter Fliegenfischer und habe in der Vergangenheit Reisen in unterschiedliche Länder unternommen und diese auch angeleitet. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu Orten, an denen er sich aufhält, und nach Kontaktpersonen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

