dpa

Nachwuchs beim Roten Höhenvieh: Rinderkälbchen auf IGA

Das Kälbchen heißt Osha und verschläft seine ersten Lebenstage auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin. Osha gehört zu der seltenen Rinder-Haustierrasse Rotes Höhenvieh und hat nun die kleine Herde auf einer Weide des Landschaftsparks auf fünf Tiere erweitert, wie eine IGA-Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Das am vergangenen Wochenende geborene Jungtier ernähre sich von der Milch seiner Mutter Orka und beginne, die Umgebung zu erkunden.

Neben den Rindern in den Gärten der Welt weiden Schafe nahe dem Englischen Garten sowie Pferde auf den Wiesen in der Nähe des Wuhleteichs. Als natürliche Landschaftspfleger sollen sie Büsche wegfressen und die Landschaft offen halten. Mit dem Arche-Park wurde laut IGA ein Refugium zum Erhalt gefährdeter, heimischer Haustierrassen geschaffen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen