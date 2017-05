Wahlkreisbüro von Ströbele besetzt

Das Wahlkreisbüro des Berliner Politikers Hans-Christian Ströbele (Grüne) ist besetzt worden. Aktivisten halten sich seit Dienstag in den Räumen auf und fordern Ströbeles Unterstützung im Fall des inhaftierten Linksextremisten Yusuf Taş, wie das Bundestagsbüro Ströbeles am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Taş wurde vor zwei Jahren in Baden-Württemberg wegen Tätigkeiten für die linksextreme türkische Untergrundorganisation DHKP-C verurteilt und verbüßt dort eine Haftstrafe von sechs Jahren. Am 30. März trat er in den Hungerstreik - Aktivisten zufolge, weil ihm verboten wurde, Briefe auf türkisch zu verschicken. Am 2. Mai wurde er wegen seines Gesundheitszustands in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt.