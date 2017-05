Schlösserstiftung eröffnet neues Wissenschaftszentrum

Das neue Domizil für Wissenschaftler und Restauratoren der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Potsdam ist fertig. Am 8. Juni wird es eröffnet, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte.

Der Grundstein für den Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Hans Otto Theaters wurde im September 2013 gelegt. Künftig werden dort Archive und Restaurierungswerkstätten untergebracht. Bislang waren sie auf verschiedene Standorte verstreut. Die veranschlagten rund 31,1 Millionen Euro Baukosten stammen aus dem Masterplan vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg zur Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Schlösserlandschaft.

