Ausstellung über Tierfilmer Sielmann im Naturkundemuseum

Mit seinen Tierfilmen aus aller Welt brachte Heinz Sielmann die Natur in die Wohnzimmer der Deutschen - ihm widmet das Museum für Naturkunde in Berlin jetzt eine eigene Ausstellung. Die Schau eröffnet an diesem Freitag, denn der 2. Juni ist der Tag, an dem Sielmann 100 Jahre alt geworden wäre. Der gebürtige Rheinländer war 2006 in München gestorben.

Schwerpunkt der Ausstellung «Sielmann!» ist neben der Biografie des Protagonisten laut Angaben die heimische Natur - «von Luchs und Wisent bis Eichhörnchen und Biber», wie das Museum ankündigte. Neben medialen Elementen gebe es auch spezielle Info-Angebote für Kinder.

Kooperationspartner ist die 1994 von Sielmann und seiner Frau gegründete Heinz Sielmann Stiftung, die sich bis heute etwa für den Erhalt der Artenvielfalt und die Bewahrung des Filmarchivs einsetzt.

Heinz Sielmann wurde 1917 geboren und wuchs in Ostpreußen auf, wo er seine Liebe für die Tier- und Pflanzenwelt entdeckte. Nach dem Zweiten Weltkrieg feierte der Verhaltensforscher und Biologe Erfolge im Kino. Einem breiten Publikum wurde Sielmann insbesondere mit der Serie «Expeditionen ins Tierreich» bekannt.

In Berlin ist «Sielmann!» bis zum 5. November zu sehen. Danach soll die Ausstellung an weiteren Orten in Deutschland präsentiert werden.

