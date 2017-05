Landesmittel für Spielplätze auf dem Land

Ämter und amtsfreie Gemeinden unter 15 000 Einwohnern können beim Land eine Förderung für den Bau oder die Sanierung von Spielplätzen beantragen. Eine halbe Million Euro beinhaltet das Förderprogramm, der Höchstbetrag pro Kommune liegt bei 5000 Euro, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Anträge können bis Ende September gestellt werden. Auch Spielplätze in Kitas und an Grundschulen können gefördert werden, wenn sie auch außerhalb der Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind. Zuletzt habe es im Jahr 2009 ein Förderprogramm für Spielplätze in Brandenburg gegeben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

