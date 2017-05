Schmuggel von fast 300 Kilo Drogen

Berlin (dpa/bb) – Ein Drogenkurier, der an einem Schmuggel von fast 300 Kilogramm Marihuana von den Niederlanden nach Berlin beteiligt war, muss für drei Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht sprach den 44-Jährigen am Mittwoch der Beihilfe zum Drogenhandel schuldig. Als einer der Initiatoren der illegalen Geschäfte von Juli 2010 bis Oktober 2011 gilt der inzwischen gestorbene Vater des Angeklagten. Der 44-Jährige gestand und erklärte, er sei auf Wunsch seines Vaters als Kurierfahrer aktiv geworden und habe ihn zu Treffen mit Abnehmern gefahren. Laut Anklage war der Sohn in zehn Fällen an der Übergabe von 283 Kilogramm Marihuana an gesondert verfolgte Käufer beteiligt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

