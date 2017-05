15-Jährige aus Flüchtlingsunterkunft verschwunden

Eine 15-jährige Geflüchtete ist aus einer Erstaufnahmestelle in Berlin-Zehlendorf verschwunden. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch ein Bild des Mädchens und bittet um Mithilfe. Das Mädchen verließ am 11. Mai die Unterkunft in der Wupperstraße 17 und ließ ihre persönlichen Gegenstände zurück. Laut Polizei vermittle sie einen gebildeten und vernünftigen Eindruck. Sie sei etwa 1,75 Meter groß, schlank und habe lange braune Haare und braune Augen. Die Polizei sucht nun nach Menschen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

