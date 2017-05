dpa

Fast 400 Blitzeinschläge bei Gewitter über Berlin

Beim großen Frühlingsgewitter am Dienstag haben in Berlin nach einer Messung des Unternehmens Siemens 386 Blitze den Boden erreicht. Die Gewitterfront war von West nach Ost gezogen, die meisten Entladungen bis zur Erde gab es mit 4260 Blitzen in Brandenburg. Bundesweit erreichten 28 000 Blitze den Boden, das sind rund fünf Prozent aller durchschnittlich pro Jahr registrierten Einschläge. Die Gesamtzahl von Boden- und Luftblitzen lag nach der Siemens-Statistik gestern bundesweit bei 120 000 – in der Spitze waren das 400 pro Minute.

Siemens misst für seinen jährlichen Blitzatlas die Aktivitäten bei Gewittern. In Berlin musste die Feuerwehr am Dienstag zu zahlreichen Einsätzen ausrückten. Zeitweise galt der Ausnahmezustand. Nach Blitzeinschlägen waren Bäume umgestürzt, in Treptow fiel ein Ast auf eine Stromleitung.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

