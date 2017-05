dpa

Martin Schulz grenzt sich von Verteidigungsministerin ab

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich bei einem Besuch der Bundeswehr von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) abgegrenzt. Man dürfe die Soldaten nicht pauschal unter Generalverdacht stellen, sagte Schulz am Mittwoch in der Einsatzführungszentrale der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam. Von der Leyen hatte der Bundeswehr im Zuge der Affäre um einen rechtsextremen terrorverdächtigen Soldaten ein «Haltungsproblem» vorgeworfen, sich später aber für pauschale Kritik entschuldigt. Schulz sagte weiter, die Bundeswehr brauche die Ausstattung, die ihr zustehe. «Das ist in den letzten Jahren in sträflicher Weise unterlassen worden», sagte der SPD-Politiker.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 13:30 Uhr

