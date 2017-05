dpa

Schüler setzten bei Lebus 100 Jungstöre in Oder

Schüler haben 100 Jungstöre bei Lebus (Märkisch-Oderland) in die Oder gesetzt und damit in die Freiheit entlassen. Die 40 jungen Leute waren die ersten Teilnehmer des Projekts «Wanderfisch» des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Sie sollen so spielerisch für Belange des Natur- und Umweltschutzes sensibilisiert werden.

Das Projekt «Wanderfisch» ist Teil eines Wiederansiedlungsprojekts des Baltischen Störs (Acipenser oxyrinchus) in der Ostsee. In den vergangenen Jahren sind mehr als eine Million Ministöre in der Oder ausgesetzt worden. Störe werden auch als lebende Fossilien bezeichnet. Sie lebten bereits vor 200 Millionen Jahren. Der Stör - ein Knochenfisch, der um die zwei Meter lang werden kann - gilt in der Ostsee seit rund 100 Jahren als ausgestorben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen