Sicherheitsmitarbeiter verletzt und bedroht

Ein Sicherheitsmitarbeiter ist in der Nacht zum Mittwoch von zwei Männern bedroht und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 27-Jährige mit zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit in Streit. Die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer sollen den Mitarbeiter in der Unterkunft in der Levetzowstraße daraufhin festgehalten und mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben. Alarmierte Polizisten nahmen die beiden Männer fest. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen konnten sie die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

