LKA: 17-jähriger Terrorverdächtiger ist Syrer

Bei dem 17-jährigen Terrorverdächtigen, der am Dienstag in der Uckermark von Spezialkräften festgenommen wurde, handelt es sich tatsächlich um einen Syrer. Das konnte jetzt durch das Landeskriminalamt (LKA) zweifelsfrei geklärt werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Potsdam mitteilte.

In den ersten Vernehmungen habe sich zudem herauskristallisiert, dass sich Nidal A. in den vergangenen Monaten im Jugendheim Gerswalde selbst radikalisiert habe. Die Ermittler gingen von einem Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat nach Paragraf §89a Strafgesetzbuch aus. Ob sich der Verdacht erhärtet, würden die weiteren Ermittlungen zeigen, sagte der Sprecher.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob der 17-Jährige einen Selbstmordanschlag in Berlin plante. Entsprechende Hinweise soll die Brandenburger Polizei von Ermittlungsbehörden aus Hessen und Berlin erhalten haben. Laut Bundesinnenministerium gab es keine unmittelbare Anschlagsgefahr.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen