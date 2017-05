dpa

Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt unter 9 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Berlin hat sich weiter verringert. Die Arbeitslosenquote sank im Mai auf 8,9 Prozent. Das waren 0,8 Punkte weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im Mai waren in der Hauptstadt 167 960 Arbeitslose gemeldet, 3473 Personen weniger als im April und 13 206 weniger als im Mai 2016.

«Die positive Geschäftslage der Unternehmen und der wirtschaftliche Aufschwung zum Frühjahr haben zu mehr Beschäftigung und einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt», bilanzierte der Leiter der Regionaldirektion, Bernd Becking.

