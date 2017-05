dpa

Raupen spinnen Pflanzen ein

Gespinstmotten haben in Berlin Bäume und Sträucher mit filigranen, silbrig glänzenden Netzen verhüllt. Was hübsch aussieht, ist für die Pflanzen eine Plage. Die Raupen, die sich im Schutz ihres kunstvollen Gespinstes verpuppen, können ganze Sträucher kahlfressen. Lebensbedrohlich ist das für Pflanzen aber nicht, heißt es beim Naturschutzbund Deutschland. Ende Juni bekämen die meisten Gehölze neue Blätter. Die Pflanzen überstünden den Befall deshalb in der Regel unbeschadet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 06:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen