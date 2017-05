Jahrelanger Betrug mit Scheinrechnungen

Eine 53-jährige Frau, die als Mitarbeiterin eines bundeseigenen Unternehmens mit fingierten Rechnungen fast 150 000 Euro für sich abgezweigt haben soll, kommt heute vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Mitangeklagt ist ihr 25-jähriger Sohn, dem Beihilfe zum Betrug zur Last gelegt wird. Laut Anklage soll die Mutter zwischen Oktober 2011 und Juli 2015 in 30 Fällen Scheinaufträge an gar nicht existierende Firmen erteilt haben. Das Geld für die erfundenen Aufträge habe die Frau auf eigens von ihr eingerichtete Bankkonten angewiesen. Zur Täuschung ihrer Kollegen habe sie auch Unterschriften und Urkunden gefälscht. Zweimal soll auch ihr Sohn Zahlungen erhalten haben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Mai 2017 03:30 Uhr

Quelle: dpa

