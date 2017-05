dpa

Schluss für «The Haus»: Interesse an Projektteilen

Nach zwei Monaten ist das Berliner Kunstprojekt «The Haus» Geschichte. Eine Minute vor Mitternacht wird die temporäre Street-Art-Gallery in einem zum Abriss freigegebenen Bankgebäude nahe dem Kurfürstendamm am Mittwochabend schließen. «Bis dahin werden wir noch mal 1300 bis 1500 Gäste gehabt haben - je nachdem wie lange diese jeweils verweilen», sagte Sprecher Kimo von Rekowski. Auch am letzten Tag bildeten sich wieder lange Schlangen vor dem Haus in der Nürnberger Straße.

Unter anderem aus Sicherheitsgründen durften immer nur knapp 200 Menschen gleichzeitig in dem Gebäude sein. Etwa 78 000 Besucher hatte das Urban-Art-Projekt laut Veranstalter seit 1. April.

165 Künstler hatten auf Initiative des Künstlerkollektivs Die Dixons insgesamt 108 Räume und Flächen gestaltet. Bevor Mitte Juni die Arbeiten für den Abriss des Gebäudes beginnen, will das Team die Kunstwerke komplett beseitigen. «Wir treffen uns hier am 5. Juni mit dem Team - und dann werden die Installationen und Skulpturen entsorgt», schilderte Sprecher von Rekowski. Wand- und Flurbilder würden überstrichen. «Wir wollen nicht, dass etwas bei Ebay landet.»

Auch viele Kaufangebote seien ausgeschlagen worden. Es bestehe gleichwohl eine Chance, dass Teile des Projekts erhalten blieben: Paul Spies, Direktor des Stadtmuseums Berlin und Chef-Kurator des Landes Berlin im Humboldt Forum, habe Interesse bekundet. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sei eingeschaltet.

