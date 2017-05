dpa

Längere Öffnungszeiten am letzten Tag von «The Haus»

Graffiti und Gemälde auf Zeit: Nach zwei Monaten schließt heute das Berliner Kunstprojekt «The Haus». Am letzten Tag werden die Besucher zwei Stunden früher als sonst, also um 8.00 Uhr, in das zum Abriss freigegebene Bankgebäude nahe dem Kurfürstendamm gelassen. Abends ist dann eine Minute vor Mitternacht Schluss - und damit das Urban-Art-Projekt auf fünf Etagen Geschichte. 165 Künstler hatten insgesamt 108 Räume und Flächen gestaltet. Die Neugier von Berlinern und Touristen war groß: Mehr als 70 000 Menschen kamen laut Veranstalter und nahmen Wartezeiten von bis zu sechs Stunden in Kauf.

