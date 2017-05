dpa

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht Bundeswehr

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht heute die Bundeswehr. Auf dem Programm steht ein Rundgang durch das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam. Nach dem nicht öffentlichen Besuch will Schulz eine Erklärung abgeben. Themen könnten der Zustand der Bundeswehr, die von den USA geforderte Erhöhung der Rüstungsausgaben oder auch der jüngste Bundeswehrskandal sein. Vom Einsatzführungskommando aus steuert die Bundeswehr alle ihre Auslandseinsätze, derzeit unter anderem in Afghanistan und in Mali.

