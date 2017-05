dpa

Wanka: Wissenschaft Motor der Entwicklung im Osten

Für Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) waren Wissenschaft und Forschung Motor der Entwicklung in den neuen Bundesländern nach 1989. «Fraunhofer hat großen Anteil am Grad der Forschung und Entwicklung, oft als Initiator und Impulsgeber», sagte sie bei der Jubiläumsfeier zu 25 Jahre Fraunhofer-Gesellschaft in Ostdeutschland am Dienstag in Dresden. Fraunhofer sei Botschafter auch für die deutsche Industrie- und Wissenschaftspolitik. Die Gesellschaft hatte 1992 mit 21 Instituten, Außenstellen und Projekten in den neuen Bundesländern angefangen. Inzwischen gibt es mehr als 50, die Mitarbeiterzahl hat sich vervierfacht, das Jahresbudget mehr als verfünffacht.

