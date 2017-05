Ehemann entdeckt Frau tot in Havel

Ein Ehemann hat seine 62-jährige Frau in Potsdam tot in der Havel gefunden. Es gebe aktuell kein Anzeichen für ein Gewaltverbrechen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte die im Fluss treibende Frau am Montag entdeckt. Sie war wie jeden Tag am Morgen an die Havel gegangen, um Wasser für die Blumen zu holen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ein Ermittlungsverfahren soll jetzt die genauen Todesumstände klären.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Mai 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

