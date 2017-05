dpa

Hertha mit Rekord-Etat: 122,6 Millionen Erträge geplant

Wirtschaftlich hält der Berliner Fußball-Bundesligist Hertha BSC mit dem sportlichen Erfolg der Mannschaft mit. Die Hauptstädter, die in der nächsten Saison zum ersten Mal nach 2009/2010 wieder in der Europa League spielen, planen mit Erträgen von 122,6 Millionen Euro, bei prognostizierten Aufwendungen von 122,1 Millionen Euro. Sie rechnen also mit einem Plus von 500 000 Euro.

«Zum ersten Mal planen wir mit einem Umsatz deutlich über 120 Millionen Euro, was einer Steigerung von 20 Millionen entspricht», sagte am Dienstag vor der Mitgliederversammlung des Vereins Hertha-Finanz-Experte Ingo Schiller. Vor allem die auf 61,9 Millionen Euro steigenden TV-Einnahmen sind verantwortlich für die offensichtlich gute wirtschaftliche Lage. Über die Schulden will Schiller erst zum Abschluss des alten Etats am 30. Juni reden.

Die geplanten Aufwendungen für Personal steigen in der kommenden Saison auf 55,2 Millionen Euro um rund neun Millionen im Vergleich zum Voretat. Der Verein, der die Liga auf Rang sechs abschloss, rechnet wie bisher mit einem Zuschauerschnitt von 49 500. Transfer-Erlöse bewegen sich offiziell bei fünf Millionen Euro - die von Medien kolportierten rund 18 Millionen für Verteidiger John Anthony Brooks, der nach Wolfsburg wechseln soll, nicht eingerechnet. Zu diesem Thema äußerte sich Schiller nicht.

Quelle: dpa

