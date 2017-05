dpa

Innenminister: Terrorverdächtiger in der Uckermark gefasst

Potsdam (dpa/bb) - Die brandenburgische Polizei hat möglicherweise einen Selbstmordanschlag verhindert. Ein 17 Jahre alter Syrer sei in der Ueckermark festgenommen worden, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann einen Anschlag in Berlin geplant haben.

Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Schröter. Der Syrer habe sich in einer elektronischen Nachricht an seine Mutter eindeutig zu dem geplanten Anschlag geäußert.

