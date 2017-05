Innenminister Schröter: Terrorverdächtiger gefasst

Die Uckermark nordöstlich von Berlins gilt als idyllischer Landstrich - wurde hier ein Selbstmordanschlag geplant?

Potsdam (dpa/bb) - Die brandenburgische Polizei hat möglicherweise einen Selbstmordanschlag verhindert. Ein 17 Jahre alter Syrer sei in der Uckermark festgenommen worden, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann einen Anschlag in Berlin geplant haben.